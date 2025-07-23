Şanlıurfa\'da Sıcaklık Rekoru: 51 Derece

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden Şanlıurfa'da termometreler 51 dereceyi gösterdi.

Kentte sıcak hava, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Sıcaktan korunmak isteyenler, parklarda ve ağaç gölgeliklerinde serinlemeyi tercih etti.

Kimileri şapka kullanarak, kimileri ise havuzlarda serinlemeye çalıştı.

Sıcaklık nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında sakinlik gözlendi.

Buz satışı yapan Recep Toprak, AA muhabirine, talebin arttığını, günlük yaklaşık 7 ton buz sattıklarını söyledi.

Toprak, sezonluk iş yaptıkları için sıcaklığın işlerine yaradığını dile getirdi.