Şanlıurfa'da Sıcaklık Uyarısı

Şanlıurfa Valiliği, hava sıcaklıklarının yarından itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacağı uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının 5 Temmuz Cumartesi gününden itibaren, mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacağının tahmin edildiği belirtildi.

Artan sıcaklıkların özellikle risk gruplarını olumsuz etkileyebileceğine dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlarımızın, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanlarda bulunmamaları konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."