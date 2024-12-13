Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılarına Operasyon: 18 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılarına Operasyon: 18 Şüpheli Gözaltında

Şanlıurfa\'da Silah Kaçakçılarına Operasyon: 18 Şüpheli Gözaltında

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik yürütülen dron destekli operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı. 7 uzun namlulu silah, 8 tabanca ve 16 av tüfeği ile 2 bin 110 mermi ele geçirildi.

13.12.2024 12:37  Güncelleme: 12:38
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ŞANLIURFA'da silah kaçakçılarına yönelik dron destekli operasyonda 18 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonrası kent merkezi, Siverek, Hilvan ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma özel harekat ve istihbarat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda; ahırda, odunlukta ve bahçe duvarları altındaki alanlarda dedektör köpek yardımıyla arama yapıldı. Aramalarda 7 uzun namlulu silah, 8 tabanca, 16 av tüfeği, 31 şarjör 2 bin 110 mermi ele geçirildi. Silah ve mühimmata el koyan ekipler, 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Dron destekli operasyonda kaçmaya çalışan şüpheli de görüntülendi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılarına Operasyon: 18 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika

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