Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekiplerin yaptığı aramalarda; 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 4 tabanca şarjörü, 128 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılarına Operasyon - Son Dakika
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