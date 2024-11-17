Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele" kapsamında Haliliye, Viranşehir, Siverek ve Birecik ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 7 tabanca ile 325 mermi ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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