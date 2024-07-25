Şanlıurfa\'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından silah ve mühimmat kaçakçılığına karşı çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışma kapsamında ruhsatsız silah bulunan adreste yapılan aramada, 2 uzun namlulu tüfek, 17 uzun namlulu tüfek şarjörü ve 220 mermi ele geçirildi.
Şüpheli Ö.G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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