Şanlıurfa\'da silahlı saldırı: 1 ölü

ŞANLIURFA'da Mehmet Reşat Çetin (23), otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde Birecik ilçesi Yuvacık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre; evine giden Mehmet Reşat Çetin'in kullandığı 02 HM 638 plakalı otomobile, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce uzun namlulu tüfekle ateş açıldı. Saçmalar Çetin'e isabet ederken, otomobil yoldan çıkarak tarlaya girdi. İhbarla bölgeye ekipler, sevk edildi. Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetin, kurtarılamadı. Jandarma, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.