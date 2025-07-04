Şanlıurfa\'da Silahlı Saldırı

ŞANLIURFA'da, cuma namazından çıktıktan sonra sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan Süleyman Yetim (43) ile çevrede bulunan Nebiz Bozun (33) yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Direkli Mahallesi'nde bulunan Ensar Camisi yakınlarında meydana geldi. A.Y. aralarında husumet bulunan Süleyman Yetim'i, camiden çıkarken görünce takip etti ve ara sokakta üzerinde bulunan tabanca ile ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar Süleyman Yetim ile olay sırasında çevrede bulunan ve olayla ilgisi bulunmayan Nebiz Bozun'a isabet etti. Yaralılar, çağırılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.