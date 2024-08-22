Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: 2 Ölü

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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde eşini ve 1 kişiyi silahla öldüren zanlı gözaltına alındı.

Kırsal Dergili Mahallesi'ndeki bir fıstık işletmesine gelen G.Ç. bilinmeyen nedenle Nuh K'ye silahla ateş etti.

Olay yerinden kaçarak evine gelen G.Ç. tartıştığı eşi Gülizar Ç'yi de tüfekle vurdu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Nuh K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

112 Acil Servis ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülizar Ç. de kurtarılamadı.

Zanlı G.Ç, ekiplerce gözaltına alındı.