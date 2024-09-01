- Şanlıurfa'da sınava geç kalan aday salona alınmadı
Giriş belgesini yırtarak çöpe attı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da KPSS Ön Lisans sınavına 1 dakika geç kalan kadın aday salona alınmadı. Duruma tepki gösteren kadın aday, giriş belgesini yırtarak çöpe attı.
KPSS Ön Lisans sınavı bugün saat 10.15 itibariyle başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okulların yolunu tutan adaylar, yapılan üst aramalarının ardından binaya alındı.
1 dakika ile sınavı kaçırdı
Binaya giriş saati olan 10.00'dan sonra 1 dakika geç kalan kadın aday, görevliler tarafından içeri alınmadı. Duruma tepki gösteren kadın aday, giriş belgesini yırtarak okuldan üzgün bir şekilde ayrıldı.
Toplamda 120 sorunun sorulacağı sınavın süresi 130 dakika olacak. 10.15'te başlayan sınav heyecanı 12.15'te sona erecek.
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