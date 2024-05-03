Şanlıurfa'da tarım arazileri sel suları altında kaldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da tarım arazileri sel suları altında kaldı

Şanlıurfa'nın Suruç ve Birecik ilçelerinde etkili olan sağanak sonucu tarım arazileri ve yollar su altında kaldı. Bazı evler ise su baskınına uğradı. Sürücüler zorlukla ilerlerken, iş makineleriyle sular tahliye edildi. Temizlik çalışmaları ise devam ediyor.

03.05.2024 00:33
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Tarım arazileri sel suları altında kaldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ve Birecik ilçelerinde sağanak nedeniyle tarım arazileri ve yollar su altında kaldı, bazı evleri su bastı.

Suruç ve Birecik kırsal mahallelerinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle tarım arazileri ile yollar su altında kalırken, bazı evleri ise su bastı. Sürücüler yollarda güçlükle ilerledi. Bölgede biriken sular, iş makineleriyle kanallar açılarak tahliye edildi.

Bugün havanın güneşli olduğu bölgede, temizlik çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da tarım arazileri sel suları altında kaldı - Son Dakika
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