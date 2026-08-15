Şanlıurfa'da Tarla Kokusuyla Bulunan Erkek Cesedi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Tarla Kokusuyla Bulunan Erkek Cesedi

Şanlıurfa\'da Tarla Kokusuyla Bulunan Erkek Cesedi
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Şanlıurfa'da, kötü kokular üzerine boş arazide bulunan cesedin 4-5 gün önce öldüğü belirlendi.

ŞANLIURFA'da, tarladan gelen kötü kokular üzerine bölgeye giden vatandaşlar, boş arazide erkek cesedi buldu.

Olay, akşam saatlerinde kırsal Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri ekili tarladan gelen kötü kokular üzerine bölgede arama yaptı. Vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde bulunan kişinin 4-5 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Ölümün cinayet olup olmadığının belirlenmesi için Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından ceset, kimlik ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Tarla Kokusuyla Bulunan Erkek Cesedi - Son Dakika

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