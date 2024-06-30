Şanlıurfa'da Tedavi Altına Alınan 3 Yavru Leylek - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Tedavi Altına Alınan 3 Yavru Leylek

Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan 3 yavru leylek tedavi altına alındı. Vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi ve leylekler tedavi edilmek üzere Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Tedavilerinin ardından leylekler doğal yaşam alanına bırakılacak.

30.06.2024 09:25
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Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan 3 yavru leylek tedavi altına alındı.

Doğada bitkin bir halde 3 yavru leylek gören vatandaşlar durumu Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.

Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerince teslim alınan yavru leylekler, tedavi altına alındı.

Leyleklerin tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: AA

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