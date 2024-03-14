Harran'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda bir zanlı yakalandı - Son Dakika
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Harran'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda bir zanlı yakalandı

Harran\'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda bir zanlı yakalandı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yapılan operasyonda telefon dolandırıcılığı şüphelisi M.I. yakalandı. Adreste yapılan aramada birçok elektronik cihaz ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı jandarma karakoluna götürüldü.

14.03.2024 15:39  Güncelleme: 15:40
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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde telefon dolandırıcılığı operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Harran ilçesinde bir mahalleye düzenlenen operasyonda M.I. yakalandı. Adreste yapılan aramada, odun sobasının içerisinde gizlenmiş bir şekilde 1 dizüstü bilgisayar, 9 cep telefonu, 1 taşınabilir modem, 1 bluetooth kulaklık, 1 hafıza kartı, 2 usb dağıtıcı, 1 telefon şarj cihazı ve 5 sim kart ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: AA

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