Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gördü

Şanlıurfa\'da termometreler 55 dereceyi gördü
23.08.2025 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da hava sıcaklığı 55 dereceye kadar çıktı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar park ve bahçelerde serinlemeye çalıştı.

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gösterdi.

ŞANLIURFA'DA SICAKLIK 55 DERECEYE ÇIKTI

Şanlıurfa'da etkisini sürdüren kavurucu sıcaklar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Atatürk Bulvarı'nda bulunan termometre 55 dereceyi gösterirken, vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi ile parklarda ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

Sıcaklık nedeniyle bazı bölgelerde sakinlik gözlendi. Vatandaşlardan Halil Gamsız, havaların sıcak ve bunaltıcı olduğunu belirterek, genellikle klimalı mekanlarda ve yeşil alanlarda serinlemeye çalıştığını söyledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz
En pahalı serinlik: Aracın kasasını havuza çevirip arkadaşlarıyla gezdi En pahalı serinlik: Aracın kasasını havuza çevirip arkadaşlarıyla gezdi
Zincir marketi denetime giden belediye başkanı, personelin cevabı karşısında kalakaldı Zincir marketi denetime giden belediye başkanı, personelin cevabı karşısında kalakaldı
Diyarbakır’da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti 1 ölü, 5 yaralı Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! 1 ölü, 5 yaralı
Denizli’deki kazılarda kazmayı vurdukça fosil fışkırdı, 9 milyon yıllık 27 tür bulundu Denizli'deki kazılarda kazmayı vurdukça fosil fışkırdı, 9 milyon yıllık 27 tür bulundu
CHP’de sular durulmuyor: Şaibeye dayanamayan ilçe başkanı ve yönetimi istifa etti CHP'de sular durulmuyor: Şaibeye dayanamayan ilçe başkanı ve yönetimi istifa etti
Üsküdar - Samandıra metro hattında arıza Duraklarda yoğun kalabalıklar oluştu Üsküdar - Samandıra metro hattında arıza! Duraklarda yoğun kalabalıklar oluştu
6 Şubat depremlerini tahmin etmişti, Tokat’taki fay için uyardı 6 Şubat depremlerini tahmin etmişti, Tokat'taki fay için uyardı
Bakan Yumaklı: Türkiye’de şap hastalığının yeni bir çeşidi 60 sene sonra ilk kez görüldü Bakan Yumaklı: Türkiye'de şap hastalığının yeni bir çeşidi 60 sene sonra ilk kez görüldü
Yüksel Yıldırım: Galatasaray ile anlaştık Yüksel Yıldırım: Galatasaray ile anlaştık
Abdülkerim Durmaz, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde alacağı dereceyi açıkladı Abdülkerim Durmaz, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde alacağı dereceyi açıkladı

17:04
Hakem Kurulu’nun memur zammıyla ilgili ilk toplantısından karar çıkmadı
Hakem Kurulu'nun memur zammıyla ilgili ilk toplantısından karar çıkmadı
16:38
Düğünde havaya ateş açanlar ve trafikte yol kesenler yandı Bakan Tunç’tan açıklama var
Düğünde havaya ateş açanlar ve trafikte yol kesenler yandı! Bakan Tunç'tan açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2025 17:57:33. #7.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.