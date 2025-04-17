Şanlıurfa'da TIR-Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

ŞANLIURFA'da TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa- Viranşehir kara yolunun 32'nci kilometresinde meydana geldi. Veli Karatay yönetimindeki 73 AAV 290 plakalı TIR, Tebedipi mevkisinde bilinmeyen nedenle İzzettin Dağ idaresindeki 63 VA 561 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Kazada yaralanan 54 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA