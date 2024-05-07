Şanlıurfa'da torbacı ve silah kaçakçılarına operasyon: 53 gözaltı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da torbacı ve silah kaçakçılarına operasyon: 53 gözaltı

Şanlıurfa\'da torbacı ve silah kaçakçılarına operasyon: 53 gözaltı

Şanlıurfa'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından torbacı ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 53 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, uzun namlulu silahlar, tabancalar, av tüfekleri, uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

07.05.2024 10:27
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Şanlıurfa'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 53 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ve silah satışının önlenmesine yönelik kent genelindeki çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran'ın talimatıyla kentteki 13 ilçede "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile silah kaçakçılarına yönelik 53 adrese 573 jandarma personelinin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında güzergahtaki bazı yollarda da uygulama yapıldı, araçlar arandı.

Jandarma Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 53 zanlı yakalandı.

Yollardaki uygulamada ise farklı suçlardan aranan 15 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde, 7 dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda, samanlık ve çaydanlığa gizlenmiş uzun namlulu silah ile uyuşturucu madde bulundu. Operasyonda, 6 uzun namlulu silah, ruhsatsız 32 tabanca ve 11 av tüfeği, 24 şarjör, bu silahlara ait 2 bin 233 mermi, 40 gram esrar, 87 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram eroin ile 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 68 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da torbacı ve silah kaçakçılarına operasyon: 53 gözaltı - Son Dakika

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