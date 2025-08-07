Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Sırrın Mahallesi'nde sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.