Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunun 1 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaköprü ilçesinde bir otobüsü durdurdu.
Dedektör köpeğin de yardımıyla araçta yapılan aramada 1 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirdi.
Operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1,5 Kilogram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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