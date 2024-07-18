Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1,5 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunun 1 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaköprü ilçesinde bir otobüsü durdurdu.

Dedektör köpeğin de yardımıyla araçta yapılan aramada 1 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirdi.

Operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.