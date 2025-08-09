Şanlıurfa'da 7 kilo 500 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini belirtti.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 parça halinde 7 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini bildiren Şıldak, operasyonda gözaltına alınan şüphelinin tutuklandığını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?