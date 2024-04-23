Şanlıurfa\'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Akçakale Caddesi'nde "Narko Alan" uygulaması gerçekleştirildi.
Ekipler metruk binalarda arama yaparak, şüpheli gördükleri kişilerin üst aramasını gerçekleştirdi.
Uygulamada, uyuşturucu maddeyle yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
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