Şanlıurfa\'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 6 kilo 105 gram esrar, 1 kilo 98 gram sentetik uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca ve bir hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 zanlı, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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