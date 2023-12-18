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4.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Bakan Yerlikaya ve Koca'dan açıklama: Ekipler saha tarama çalışmalarına başladı•
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesi sürüyor.
Bu kapsamda, ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 2 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
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