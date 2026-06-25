Şanlıurfa'da Yangın İhbarı Yanlış Alarm Çıktı

ŞANLIURFA'da 8 katlı bir binanın teras katından yükselen dumanı gören vatandaşlar, yangın çıktığı şüphesiyle ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri, yaptıkları kontrolde dumanın mangaldan kaynaklandığını belirledi.

Olay dün akşam saatlerinde Çankaya Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bir binanın teras katında meydana geldi. Terastan yükselen yoğun duman ve zaman zaman görülen kıvılcımları fark eden çevre sakinleri, yangın ihtimali üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangın ihtimaline karşı teras kata çıktı. Yapılan incelemede herhangi bir yangının bulunmadığı, terasta mangada ciğer kebap yapıldığı tespit edildi.

Durumun anlaşılması üzerine ekipler, ihbarın yangın kaynaklı olmadığını merkeze bildirdi.