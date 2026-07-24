Şanlıurfa'da Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
Haliliye'de çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ve orman ekipleri söndürme çalışıyor.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otlukta çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
İlçedeki kırsal mevkide henüz belirlenemeyen nedenle başlayan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle yakındaki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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