Şanlıurfa\'da yapılan denetimlerde 10 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, kent genelinde 57 ekip ve 105 personelin katılımıyla düzensiz göç ile mücadele yönelik "Huzur Uygulaması" gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, 2 bin 542 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı, kontrol edilen 471 araçtan 38 araç sürücüsüne 75 bin 261 lira para cezası uygulandı.