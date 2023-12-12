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Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde 10 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Huzur Uygulaması'nda 2 bin 542 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Kontrol edilen 471 araçtan 38 araç sürücüsüne 75 bin 261 lira para cezası uygulandı.

Şanlıurfa\'da yapılan denetimlerde 10 şüpheli yakalandı
12.12.2023 - 09:11,
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Şanlıurfa'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, kent genelinde 57 ekip ve 105 personelin katılımıyla düzensiz göç ile mücadele yönelik "Huzur Uygulaması" gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, 2 bin 542 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı, kontrol edilen 471 araçtan 38 araç sürücüsüne 75 bin 261 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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