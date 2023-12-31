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Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde aranan 81 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde aranan 81 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 46 bin 457 kişi sorgulandı, 17 bin 571 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda 81 aranan şüpheli yakalandı, 81 kişiye yoklama kaçağı işlemi yapıldı. Ayrıca, 20 ruhsatsız tabanca, 20 şarjör, 53 fişek, 3 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, uyuşturucu madde ve çeşitli elektronik sigara ve tütün mamulleri ele geçirildi. Suriye uyruklu 14 kişi ise kimliksiz olduğu belirlenerek Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Araç kontrollerinde ise 4 milyon 111 bin 847 lira trafik cezası uygulandı, 31 araç trafikten men edildi, 1 sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi, 1 sürücü belgesi geçici olarak alındı, 3 çalıntı araç yakalandı ve 7 motosiklet trafikten men edildi.

Şanlıurfa\'da yapılan denetimlerde aranan 81 şüpheli yakalandı
31.12.2023 - 19:47,
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Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde aranan 81 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yılbaşı tedbirleri kapsamında halkın yoğun olduğu yerlerde denetim gerçekleştirildi.

Ekiplerce, 46 bin 457 şahıs sorgulandı, 17 bin 571 araç, 163 motosiklet ve 111 umumuma açık işyeri kontrol edildi.

Denetimlerde, 81 aranan şüpheli yakalandı, yoklama kaçağı 81 şüpheliye işlem yapıldı. 20 ruhsatsız tabanca, 20 şarjör, 53 fişek, 3 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, bir miktar uyuşturucu madde ve çeşitli elektronik sigara, tütün mamulleri ele geçirildi.

Kimliksiz olduğu belirlenen Suriye uyruklu 14 kişi, Harran Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yapılan araç kontrollerinde ise 4 milyon 111 bin 847 lira trafik cezası uygulandı, 31 araç trafikten men edildi, 1 sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi, 1 sürücü belgesi geçici olarak alındı, 3 çalıntı araç yakalandı ve 7 motosiklet trafikten men edildi.

Kaynak: AA
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