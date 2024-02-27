Şanlıurfa'da yapılan uygulamalarda aranan 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da yapılan uygulamalarda aranan 13 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa\'da yapılan uygulamalarda aranan 13 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda, aranan 13 şüpheli yakalandı. Ekipler, kent genelinde suç ve suç unsurlarının tespiti ve önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Uygulamalar kapsamında 20 bin 330 şahıs sorgulandı ve 4 bin 979 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

27.02.2024 09:59  Güncelleme: 10:01
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Şanlıurfa'da yapılan uygulamalarda aranan 13 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan şahısların yakalanması, suç ve suç unsurlarının tespiti ve önlenmesine yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce yapılan şok uygulamalarda, 20 bin 330 şahıs sorgulandı, 4 bin 979 araç kontrol edildi.

Denetimlerde aranan 13 şahıs yakalandı, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güvenlik, Suç, Polis, Güncel, Son Dakika

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