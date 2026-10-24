Şanlıurfa\'da yetiştirilen 50 ceylan Batman Hasankeyf\'te doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da yetiştirilen 50 ceylan Batman Hasankeyf'te doğaya bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa Kızılkuyu Ceylan Üretme İstasyonu'nda yetiştirilen 50 ceylan, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Kumluca kırsalında doğaya bırakıldı. Çalışmanın ekosistem dengesinin korunması için önem taşıdığı belirtildi. Ceylanların doğaya bırakıldığı anlar dron kamerasıyla görüntülendi.
BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde, biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlamak amacıyla Şanlıurfa Kızılkuyu Ceylan Üretme İstasyonu'nda yetiştirilen 50 ceylan doğaya bırakıldı.
Şanlıurfa Kızılkuyu Ceylan Üretme İstasyonunda yetiştirilen 50 ceylan, doğal yaşamı korumak ve biyoçeşitliliği artırmak amacıyla Hasankeyf ilçesi Kumluca köyü kırsalında doğaya bırakıldı. Çalışmanın, ekosistem dengesinin korunması ve ceylanların doğal yaşam alanlarında varlıklarını sürdürmeleri açısından önem taşıdığı belirtildi.Ceylanların doğaya bırakıldığı anlar dron kamerasıyla görüntülendi.
Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,
Kaynak: DHA
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