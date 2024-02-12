Şanlıurfa'da Zincirleme Kaza: 11 Yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Zincirleme Kaza: 11 Yaralı

Şanlıurfa'da aynı yöne giden 5 otomobilin karıştığı kazada, 11 kişi yaralandı. Konuklu Mahallesi'nde meydana gelen kaza sonucunda yaralananlar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12.02.2024 20:27
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ŞANLIURFA'da aynı yöne giden 5 otomobilin karıştığı kazada, 11 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Konuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı yöne giden 63 AGG 663, 34 BMF 839, 54 BM 473, 35 AS 5047 ve 07 BAJ 806 plakalı otomobiller, birbirine çarptı. Zincirleme kazada 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa\'da Zincirleme Kaza: 11 Yaralı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Zincirleme Kaza: 11 Yaralı - Son Dakika
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