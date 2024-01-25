Şanlıurfa\'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Viranşehir-Şanlıurfa kara yolunun 71'inci kilometresinde F.Y. yönetimindeki 34 FG 6793 plakalı otomobil, S.S. idaresindeki 33 AFJ 056 plakalı tır ve C.T'nin kullandığı 34 VJL 89 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan B.T, A.T. ve K.K. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.