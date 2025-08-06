Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Sırrın Mahallesi yakınlarında sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil ile bir tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Zincirleme Trafik Kazasında 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?