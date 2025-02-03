Şanlıurfa'dan Antalya'ya Gönderilen 300 Kg Sakatata El Konuldu - Son Dakika
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Şanlıurfa'dan Antalya'ya Gönderilen 300 Kg Sakatata El Konuldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, insan sağlığını tehlikeye atan gıda taşımacılığına karşı denetimler yaparken, Şanlıurfa'dan Antalya'ya gönderilen 300 kilogram sakatata el koydu. Taşıyıcı firmaya cezai işlem uygulandı ve ürünler imha edildi.

03.02.2025 22:52
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Şanlıurfa'dan Antalya'ya otobüsle gönderilen 300 kilogram sakatata el konuldu

Taşıyıcı otobüs firmasına cezai işlem uygulandı

Sakatatların bagajdan çıkartılma anları güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Şanlıurfa'dan Antalya'ya otobüsle gönderilen 300 kilogram sakatata el konulurken, taşıyıcı firmaya cezai işlem uygulandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, insan sağlığını tehdit eden gıda taşımacılığına karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleştirilen kontrollerde, otobüslerle usulüne aykırı şekilde taşınan ve mumbar yapımında kullanılacağı düşünülen 3 çuval bağırsak tespit edildi. Ekipler, Şanlıurfa'dan gönderilen ve piyasaya sürülmesi planlanan yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki 3 çuval bağırsağa el koydu. Bu esnada ürünleri almaya gelen alıcı ekipleri görünce olay yerinden uzaklaştı. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında taşıyıcı otobüs firmasına cezai işlem uygulandı.

"Çukura gömüldükten sonra üstüne kireç dökme işlemi gerçekleştirildi"

Büyükşehir Belediyesi Terminal Zabıta Müdürlüğü'nde görevli Sibel Deniz yakalanan hayvan iç organlarına piyasaya sürülmeden el konulduğunu söyledi. Deniz, "Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir otobüs firması tarafından çuvallar içerisinde gıda ürünlerinin taşındığını tespit ettik. Yapmış olduğumuz denetimlerde çuvallarda bağırsaklar olduğunu fark edince İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile iletişime geçerek gerekli yasal işlemleri başlattık. Bu işlemler kapsamında taşıyıcı firmaya gerekli cezai işlem uygulandı. Ayrıca bu gıda ürünlerinin tüketilmesi uygun olmadığı için usulüne uygun olarak çukura gömüldükten sonra üstüne kireç dökme işlemi gerçekleştirildi. Daha sonra da toprak ile kapatıldı. İmha işlemi de bu şekilde tamamlandı. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak için denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'dan Antalya'ya Gönderilen 300 Kg Sakatata El Konuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'dan Antalya'ya Gönderilen 300 Kg Sakatata El Konuldu - Son Dakika
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