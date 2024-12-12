Şanlıurfa'dan Suriye'ye İnsani Yardım Tırları Gönderildi

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Şanlıurfa'dan Suriye'ye 5 tır yardım dualarla gönderildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da hayırseverlerin desteği ile toplanan 5 tır insani yardım malzemesi, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine dualarla gönderildi.

Şanlıurfa'da sivil toplum kuruluşları koordinasyonunda Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası Halep, Şam, Hama ve Humus kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gıda ve giyim içerikli insani yardım malzemesi toplandı. Şanlıurfa Fuar Merkezinde toplanan yardımlar tırlara yüklenerek, Suriye'ye törenle uğurlandı. Sivil toplum kuruluşları adına konuşan Behçet Atilla, "Bölgede insanların en çok gıda kolileri, konserve çeşitleri, un, bebek maması, battaniye, sünger, yatak, döşek, halı, kışlık giysi, ayakkabı, soba, yakacak ve giyeceklere ihtiyaçları var. İdlip, Halep, Hama, Humus ve Şam kırsalında yaşayan ihtiyaç sahibi aileler için yardım tırlarımız yola çıkıyor" dedi.

Uğurlama törenine katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ise, "Urfa ensar şehridir. Ensar şehri olduğunu bu zorlu süreçte Suriye'den bu zorlu süreçte vatanlarını terk etmek zorunda olan ve bizlerle beraber yaşamak zorunda kalan, Allah kimseyi vatanından yurdundan etmesin. Çok değerli muhacir kardeşlerimizle beraber 14 senedir yaşayarak nasıl bir coğrafyada yaşadığımızı sevgi saygı ve kardeşlik coğrafyasında yaşadığımızı tüm dünyaya gösterdi. Buradan hareket edecek tırlar, inşallah Şanlıurfa'da hemşerilerimizin gönlünden kopan bu yardımlar zorluklar karşısında birlik ve beraberliğin en güzel ifadesi olacak. Rabbim bu iyilik yolculuğunu inşallah hayırlara vesile kılsın. Şanlıurfa tarih boyunca sadece maddi zenginlikleri ile değil aynı zamanda gönül zenginliği ile de anılmıştır inşallah kıyamete kadar ebediyete kadar da böyle anılmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.