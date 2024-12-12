Şanlıurfa'dan Suriye'ye İnsani Yardım Tırları Gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şanlıurfa'dan Suriye'ye İnsani Yardım Tırları Gönderildi

Şanlıurfa'da hayırseverlerin desteği ile toplanan 5 tır insani yardım malzemesi, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine dualarla uğurlandı. Yardımlar gıda ve giyim gereçlerinden oluşurken, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı da sıkıntılı dönemlerdeki birlik ve beraberlik vurgusunu yaptı.

12.12.2024 21:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'dan Suriye'ye 5 tır yardım dualarla gönderildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da hayırseverlerin desteği ile toplanan 5 tır insani yardım malzemesi, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine dualarla gönderildi.

Şanlıurfa'da sivil toplum kuruluşları koordinasyonunda Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası Halep, Şam, Hama ve Humus kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gıda ve giyim içerikli insani yardım malzemesi toplandı. Şanlıurfa Fuar Merkezinde toplanan yardımlar tırlara yüklenerek, Suriye'ye törenle uğurlandı. Sivil toplum kuruluşları adına konuşan Behçet Atilla, "Bölgede insanların en çok gıda kolileri, konserve çeşitleri, un, bebek maması, battaniye, sünger, yatak, döşek, halı, kışlık giysi, ayakkabı, soba, yakacak ve giyeceklere ihtiyaçları var. İdlip, Halep, Hama, Humus ve Şam kırsalında yaşayan ihtiyaç sahibi aileler için yardım tırlarımız yola çıkıyor" dedi.

Uğurlama törenine katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ise, "Urfa ensar şehridir. Ensar şehri olduğunu bu zorlu süreçte Suriye'den bu zorlu süreçte vatanlarını terk etmek zorunda olan ve bizlerle beraber yaşamak zorunda kalan, Allah kimseyi vatanından yurdundan etmesin. Çok değerli muhacir kardeşlerimizle beraber 14 senedir yaşayarak nasıl bir coğrafyada yaşadığımızı sevgi saygı ve kardeşlik coğrafyasında yaşadığımızı tüm dünyaya gösterdi. Buradan hareket edecek tırlar, inşallah Şanlıurfa'da hemşerilerimizin gönlünden kopan bu yardımlar zorluklar karşısında birlik ve beraberliğin en güzel ifadesi olacak. Rabbim bu iyilik yolculuğunu inşallah hayırlara vesile kılsın. Şanlıurfa tarih boyunca sadece maddi zenginlikleri ile değil aynı zamanda gönül zenginliği ile de anılmıştır inşallah kıyamete kadar ebediyete kadar da böyle anılmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, Sivil Toplum, Şanlıurfa, Şanlıurfa, Güncel, Suriye, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'dan Suriye'ye İnsani Yardım Tırları Gönderildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:36 Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta
20:57 Suriye’deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret Blinken Ankara’da Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da
20:55 Özgür Özel’den anlaşılmayan Emevi Cami sözleri: Bu namaz o namaz değil Özgür Özel'den anlaşılmayan Emevi Cami sözleri: Bu namaz o namaz değil
20:47 İstanbul’da en pahalı mezar yeri ücreti 111 bin 632 lira oldu İstanbul'da en pahalı mezar yeri ücreti 111 bin 632 lira oldu
20:37 İstanbul’da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi
09:42 Esad’ı deviren HTŞ lideri affetmeyeceği kişileri açıkladı Esad'ı deviren HTŞ lideri affetmeyeceği kişileri açıkladı
09:37 Maçlar nefes kesti İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları Maçlar nefes kesti! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
09:35 Altın yeni rekora hazırlanıyor Altın yeni rekora hazırlanıyor
09:26 Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu, Türkiye’nin sırası şaşırttı Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu, Türkiye'nin sırası şaşırttı
09:23 Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı
09:18 Alkollü sürücüden polislere küstah tehdit: Haritadan yer beğenin Alkollü sürücüden polislere küstah tehdit: Haritadan yer beğenin
09:13 Serveti 400 milyar doları aşan Elon Musk tarihe geçti Serveti 400 milyar doları aşan Elon Musk tarihe geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 22:29:56. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'dan Suriye'ye İnsani Yardım Tırları Gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.