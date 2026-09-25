Şanlıurfa Haliliye'de 3. kattan düşen inşaat işçisi kurtarılamadı

Şanlıurfa Haliliye'de 3. kattan düşen inşaat işçisi kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan işçi, dengesini kaybederek 3. kattan zemine düştü. İlk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde inşaatın 3. katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Devteşti Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan Mustafa K, dengesini kaybederek 3. kattan zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mustafa K, hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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