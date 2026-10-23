Şanlıurfa Haliliye'de komşu kavgasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa Haliliye'de komşu kavgasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bakımlı Mahallesi'nde komşular arasında nedeni henüz öğrenilemeyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı; olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Kırsal Bakımlı Mahallesi'nde komşular arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Kavgada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?