Şanlıurfa Karaköprü\'de 5,4 büyüklüğünde deprem oldu, çevre illerde de hissedildi

Şanlıurfa Karaköprü'de 5,4 büyüklüğünde deprem oldu, çevre illerde de hissedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AFAD verilerine göre, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40'ta 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Karaköprü merkezli sarsıntının yerin 7,39 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi; deprem çevre illerde de hissedildi.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, saat 10.40'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Karaköprü olan 5,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, yerin 7,39 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Deprem, çevre illerde de hissedildi.
Kaynak: AA
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