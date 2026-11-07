Şanlıurfa Karaköprü'de çarpışan iki otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa Karaköprü'de çarpışan iki otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaköprü'de Hilvan-Bozova kara yolu Estağfurullah Mahallesi mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
C.D. idaresindeki 63 ALC 382 plakalı otomobil, Hilvan-Bozova kara yolunun Estağfurullah Mahallesi mevkisinde İ.H.İ. yönetimindeki 06 FAU 058 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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