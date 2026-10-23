Şanlıurfa Karaköprü'de jandarma, 30 yıl cezalı dahil 2 firari hükümlüyü yakaladı

Şanlıurfa Karaköprü'de jandarma, 30 yıl cezalı dahil 2 firari hükümlüyü yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonuyla kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. Valilik açıklamasına göre hükümlülerden birinin 9 yıl 2 ay, diğerinin 30 yıl cezası vardı; işlemlerin ardından cezaevine teslim edildiler.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce düzenlenen operasyonlarda, hakkında "hırsızlık" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. ile hakkında "çekte karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ö. saklandıkları adreslerde yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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