Şanlıurfa'nın Kurtuluşu Kutlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Gülpınar, mesajında, 'Urfa'nın Şanlı Kurtuluş Mücadelesi'nin, işgal altındaki topraklarda kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla canını siper eden bir milletin zafer destanı olduğunu belirtti. 11 Nisan 1920'de kısıtlı imkânlarla işgalcileri püskürten Urfa halkının, kahramanlıkları nedeniyle 1984'te 'Şanlı' unvanı ve 2016'da 'İstiklal Madalyası' ile onurlandırıldığını hatırlattı.

Cesur Urfa halkının, döneminin en güçlü ordularına karşı verdiği mücadeleyle unutulmaz bir destan yazdığını ifade eden Gülpınar, bu kahramanlığın Milli mücadelenin zafer inancını yaydığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasına atıfta bulunarak, Urfalıların düşmana tarihi bir ders verdiğini ve kurtuluş ruhunun milletin en büyük sermayesi olduğunu söyledi. Bu ruhun, birlikte yürüme ve zorluklara karşı durmanın anlamını taşıdığını ekledi.

Gülpınar, Şanlıurfa'nın kurtuluşunda On ikiler cemiyeti ve aşiretlerin öncü rolünün unutulmaması gerektiğini belirterek, bugün de aynı hassasiyetle vatana göz dikenlere karşı dik duruş sergilendiğini ifade etti. Ecdat mirasına sahip çıkmanın önemine değinerek, özellikle İslam coğrafyasında yaşanan insanlık dramına dikkat çekti ve mazlum halkların mücadelesinin zaferle taçlanacağına inandığını dile getirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak, 13 ilçede adil hizmet anlayışıyla yatırım ve hizmet üretmeye devam ettiklerini vurgulayan Gülpınar, ecdadın mirasını torunlar olarak istikbal mücadelesi adı altında sürdürdüklerini söyledi. Tüm halkın bayramını kutlayarak, şehitleri saygı ve rahmetle andığını ifade etti.