Şanlıurfa Siverek'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa Siverek'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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Şanlıurfa Siverek\'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Şanlıurfa Siverek'te Siverek-Viranşehir kara yolunda iki otomobil çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları Siverek Devlet Hastanesine kaldırdı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

F.A. (35) idaresindeki 33 ASV 866 plakalı otomobil, Siverek- Viranşehir kara yolu kırsal Yücelen Mahallesi yakınlarında, E.B'nin (48) kullandığı 63 HR 792 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Bilbik ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Emire Atakaya (24) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
ViranşehirŞanlıurfaSiverekGüncelSon Dakika

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