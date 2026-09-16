Şanlıurfa Siverek'te kasten öldürmeden 15 yıl 5 ay hapisle aranan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa Siverek'te kasten öldürmeden 15 yıl 5 ay hapisle aranan hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan hakkında 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, "kasten öldürme" suçundan hakkında 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, "kasten öldürme" suçundan hakkında 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü N.K. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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