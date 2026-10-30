Şanlıurfa Siverek\'te otomobil şarampole devrildi, 26 yaşındaki sürücü öldü

Şanlıurfa Siverek'te otomobil şarampole devrildi, 26 yaşındaki sürücü öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesiyle meydana gelen kazada 26 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde sürücünün öldüğü belirlendi ve cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mahmut Kıldacı (26) idaresindeki 61 SE 338 plakalı otomobil, kırsal Böğürtlen Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kıldacı'nın cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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