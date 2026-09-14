Şanlıurfa Siverek'te tır ile kamyonet çarpıştı, biri çocuk 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile biber yüklü kamyonetin çarpıştığı kazada kamyonet sürücüsü ile 64 yaşındaki S.Y. ve 12 yaşındaki S.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
H.K. idaresindeki 02 AGL 326 plakalı tır, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun Oto Sanayi Sitesi Kavşağı'nda R.A. yönetimindeki 26 SH 704 plakalı biber yüklü kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada kamyonet sürücüsü ile yolcular S.Y. (64) ve S.A. (12) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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