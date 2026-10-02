Şanlıurfa TEKNOFEST'te bomba imha dronu tanıtıldı, 45 dakika operasyon yürütebiliyor - Son Dakika
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Şanlıurfa TEKNOFEST'te bomba imha dronu tanıtıldı, 45 dakika operasyon yürütebiliyor

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Şanlıurfa TEKNOFEST\'te bomba imha dronu tanıtıldı, 45 dakika operasyon yürütebiliyor
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TÜRKPATENT ISIF'26 kapsamında Şanlıurfa TEKNOFEST'te tanıtılan bomba imha dronu, şüpheli paket ve patlamamış mühimmatlara havadan müdahale ediyor. Yüzde 70 yerlilikle üretilen sistem 45 dakika operasyon yürütebiliyor; imha ekibinin hayati tehlikeden uzak tutulması amaçlanıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından düzenlenen Uluslararası Buluş Fuarı-TÜRKPATENT ISIF'26 etkinliğinde, şüpheli paketler, el yapımı patlayıcılar ve patlamamış mühimmatlara uzaktan müdahale edilmesini sağlayan "Uzaktan Tetiklemeli Bomba İmha Dronu Sistemi" sergilendi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki TEKNOFEST, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

TEKNOFEST Güneydoğu'nun ev sahipliğinde, TÜRKPATENT tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen ISIF'26'da, üniversiteler ve bireysel buluşçuların ürünleri görücüye çıkıyor.

Bireysel bir buluşçu tarafından geliştirilen Uzaktan Tetiklemeli Bomba İmha Dronu Sistemi de fuarda ilgi gördü. Bu entegre sistemle, şüpheli paketlere, el yapımı patlayıcılara ve atılıp patlamamış askeri mühimmatlara havadan güvenli şekilde yaklaşılarak müdahale edilmesi ve bunların etkisiz hale getirilmesi sağlanıyor.

Söz konusu dronla, operasyon personelinin fiziksel müdahale riskinden ve hayati tehlikeden tamamen uzak tutulması amaçlanıyor.

45 dakika operasyon yönetebiliyor

Buluşta, uygulamayı sağlayan pek çok unsur bir arada yer alıyor. Buna göre buluş, şüpheli unsurun bulunduğu zorlu yüzeylerde stabil tutunma sağlayan örümcek ayak takımı, hedefi kavrayıp hareket ettirebilen ve tahrip modüllerini taşıyan uzaktan kontrollü kıskaç kol mekanizması ile şifrelenmiş radyo frekansı ile çalışan uzaktan tetiklemeli kontrol altyapısına sahip tahrip modüllerinin birleşiminden oluşuyor.

Tehdidin niteliğine göre etkisiz hale getirme işlemini sağlamak amacıyla, sistem bünyesinde şüpheli cismin üzerine bırakılmak üzere iki farklı fonksiyona sahip bütünleşik tahrip modülü de yer alıyor. İnfilak enerjisini tek bir noktaya odaklayan modül, havan mühimmatı gibi kalın metal gövdeli hedeflerin dış çeperini delerek patlayıcıyı içeriden imha etmek üzere geliştirildi. Özel bir sıvı haznesi ve kontrollü patlatıcı içeren diğer modül de yüksek kinetik su basıncıyla düzenekteki kablo ve elektrik ağını keserek sistemi anahtar mekanizmasından etkisiz hale getiriyor.

Dron, tam dolu bataryayla kesintisiz 45 dakika operasyon yürütebiliyor ve havada kalıyor. İki kilometre uçuş menziline sahip sistem, dikey eksende üç kilogram güvenli taşıma gücüne sahip.

"Dronumuzu yüzde 70 yerli olarak ürettik"

Bomba İmha Dronu Sistemi buluşçusu Ömer Han Helvacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, normal şartlarda şüpheli paketler ile atılmış ve patlamamış mühimmatların imhasının, bir uzman tarafından fünye bırakılarak yapıldığını söyledi.

Bu durumda personelin hayati tehlikesinin söz konusu olduğuna işaret eden Helvacı, "Yaptığımız buluşla bu gibi durumlara havadan müdahale yöntemini geliştirdik. Havadan müdahale yönteminde iki tahrip modülümüz bulunuyor. Bunlar, şüpheli paketler ile atılıp patlamamış paketlere ayrı ayrı müdahale oluşturacak şekilde tasarlanmış modüllerdir." dedi.

Ürünü yüzde 70 yerlilik oranıyla ürettiklerini belirten Helvacı, şunları kaydetti:

"Dronumuzda var olan iki modülümüzü biz tasarladık, bu ürünlerimiz yüzde 100 yerlidir. Dronumuzla imha ekibi, tehlikeli paketin yanına gitmeye gerek kalmadan, tek bir tuşla imhasını gerçekleştirilebiliyor. Hedefimiz, bu ürünü ordumuza kazandırmak ve yurt dışına bunların ihracatını yapmak."

Kaynak: AA
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