Adıyaman'da Sünnet Şöleni Düzenlendi - Son Dakika
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Adıyaman'da Sünnet Şöleni Düzenlendi

Adıyaman\'da Sünnet Şöleni Düzenlendi

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen sünnet şöleni kapsamında Adıyaman'da 20 çocuk sünnet edildi. Çocuklar ve aileleri Yenipınar Camisi'nde toplandı ve şehir turu attı. Programda çocuklara çeşitli etkinlikler düzenlendi ve hediyeler verildi.

06.09.2024 19:16
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Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Adıyaman'da 20 çocuğu sünnet ettirdi.

Sünnet şöleni kapsamında çocuklar ve aileleri, Yenipınar Camisi'nde toplandı.

Çocuklar kendileri için süslenen araçlarla konvoy yaparak şehir turu attı.

Abuzer Gaffari Türbesi'ni ziyaret eden çocuklar, daha sonra lunaparkta eğlendi.

Kentteki bir düğün salonunda devam eden programda, çocuklar çeşitli etkinlikler yaptı.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, gazetecilere, sünnet şöleni kapsamında kentte 20 çocuğun sünnetinin yaptırıldığını söyledi.

Çocukların doyasıya eğlendiğini belirten Palalı, "Çocuklarımızla birlikte eğlendik, şehir turu attık. Vakıflar Genel Müdürlüğü her zaman muhtaç insanların yanında yer almaktadır. Adıyaman'da da çeşitli hizmet ve projelerimiz devam ediyor. Bugün 20 çocuğun sünnetini gerçekleştirdik onlara güzel bir organizasyon yaptık, çeşitli ikram ve hediyelerde bulunduk." dedi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış da çocukların doyasıya eğlendiğini dile getirerek, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğü çalışanlarına, bu tür organizasyonlarla kente hizmet ettikleri için teşekkür etti.

Program, çocuklara bisiklet ve çeyrek altın hediye edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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