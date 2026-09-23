Şanlıurfa Valiliği 143 düzensiz göçmen hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı

Şanlıurfa Valiliği 143 düzensiz göçmen hakkında adli işlem yapıldığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa Valiliği, 19 Ağustos-21 Eylül 2026 arasındaki çalışmalarda 143 düzensiz göçmen hakkında adli işlem yapıldığını duyurdu. İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğünce düzensiz göçmenlere yönelik faaliyetler gerçekleştirildi.
Şanlıurfa'da düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalarda 143 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğünce, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele" kapsamında 19 Ağustos-21 Eylül 2026 tarihleri arasında düzensiz göçmenlere yönelik faaliyetler gerçekleştirildi.
Çalışmalar kapsamında 143 düzensiz göçmen hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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