Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak Asayiş ve Güvenlik Konularında Bilgilendirme Yaptı - Son Dakika
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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak Asayiş ve Güvenlik Konularında Bilgilendirme Yaptı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ile birlikte düzenlenen toplantıda, kentte yapılan asayiş ve güvenlik çalışmaları hakkında gazetecilere bilgi verdi. Vali Şıldak, uyuşturucuyla mücadele, trafik uygulamaları ve aranan şahısların yakalanması gibi konulara değinerek, vatandaşların desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Ayrıca, geçen yılın aynı dönemine göre uyuşturucu ele geçirme ve gözaltına alma sayılarında artış olduğunu vurguladı.

27.06.2024 16:09
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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak tarafından asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Vali Şıldak, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici ve Şanlıurfa İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ile göreve geldiği 15 Ağustos 2023'ten itibaren geçen sürede asayiş ve güvenlik konularıyla ilgili valilikte gazetecilere açıklama yaptı.???????

Uyuşturucuyla mücadele, trafik uygulamaları, aranana şahısların yakalanması gibi konularda kentte yapılan çalışmalara ilişkin detaylı bilgi veren Vali Şıldak, suç ve suçlularla mücadelede vatandaşların da desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Vali Şıldak, geçen yılın aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalı verilere değindiği toplantıda şunları kaydetti:

"Kurban bayramı tatilinde geçen yıla göre kaza sayısında düşüş yaşandı. Tatil boyunca 95 kaza meydana gelirken, 170 vatandaş yaralandı, 4 kişi ise hayatını kaybetti. Uyuşturucuyla mücadelede geçen yıl yakalanan 428 kilogram skunk ele geçirilirken bu yılın aynı döneminde 1679 kilogram ele geçirildi. Geçen yıl 21 kilogram metanetimin yakalanırken bu yıl 41 kilogram ele geçirildi. Bonzai geçen yıl 645 gramken bu yıl 3 kilogramın üzerinde ele geçirildi. Her türlü uyuşturucu madde yakalamasında geçen yıla göre bu yıl en az yarı yarıya yakın bir artışımız söz konusudur. Gözaltına alınan uyuşturucu ticareti yapan kişi sayısı da 607'den 726'ya çıkmış, tutuklanan kişi sayısı da 324'e ulaşmıştır. Asayiş ve güvenlik konularındaki mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak Asayiş ve Güvenlik Konularında Bilgilendirme Yaptı - Son Dakika
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