Şanlıurfa Valisi Şıldak, 5.4'lük deprem sonrası eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Şanlıurfa'da i 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası eğitim-öğretime, bugün 1 gün süre ile ara verildi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem nedeniyle ilimizdeki bütün eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine 24.09.2026 Perşembe günü ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.