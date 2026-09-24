Şanlıurfa Valisi Şıldak, 5.4'lük deprem sonrası eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu

Şanlıurfa Valisi Şıldak, 5.4'lük deprem sonrası eğitime 1 gün ara verildiğini duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından eğitim ve öğretime bugün 1 günlük ara verildi. Vali Hasan Şıldak, kentteki tüm eğitim kurumlarıyla kreş ve gündüz bakımevlerinde 24.09.2026 Perşembe günü eğitime ara verildiğini açıkladı.
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Şanlıurfa'da i 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası eğitim-öğretime, bugün 1 gün süre ile ara verildi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem nedeniyle ilimizdeki bütün eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine 24.09.2026 Perşembe günü ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA
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