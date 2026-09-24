Şanlıurfa Valisi Şıldak depremde 74 hasar ihbarı olduğunu, can kaybı olmadığını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa Valisi Şıldak depremde 74 hasar ihbarı olduğunu, can kaybı olmadığını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa Valisi Şıldak depremde 74 hasar ihbarı olduğunu, can kaybı olmadığını söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, depremde can kaybı ve yaralanma olmadığını, 74 hasar ihbarı alındığını ve 18 komisyonun sahada inceleme yaptığını söyledi. Deprem anındaki panik nedeniyle 43 kişi hastanelere başvurdu, kent genelinde okullar tatil edildi.

ŞANLIURFA VALİSİ ŞILDAK: VATANDAŞLARIMIZ PANİK YAPMASIN

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, meydana gelen depremin ardından 112 Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar can kaybı ve yaralanma yaşanmadığını belirten Şıldak, depremin ardından 74 hasar ihbarı alındığını ve 18 komisyonun sahada inceleme yaptığını ifade ederek, "Vatandaşlarımızın panik yapmasını gerektiren bir durum yok. Ancak gerekli tedbirleri almaları önemli. Şu ana kadar 74 hasar tespitini gerektiren bildirim alındı. Hasar tespit komisyonlarımızı oluşturduk. 18 komisyon kurduk ve ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Öncelikle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok şükür şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değil. Deprem nedeniyle doğrudan etkilenme sonucu herhangi bir vatandaşımızın sağlık kuruluşlarına başvurmadığı bilgisini de paylaşabilirim. Ancak deprem anında oluşan panik ve heyecan nedeniyle bazı vakalar yaşandı. Bu vatandaşlarımızın gerekli tedavileri en hızlı şekilde sağlık kuruluşlarında yapıldı" dedi.

KAMU BİNALARI, OKULLAR VE CAMİLER TARANIYOR

Acil durum ve kriz merkezinin toplandığını belirten Şıldak, tüm kurumların görev dağılımının yapıldığını söyledi. Önceliğin kamu binaları, okullar ve camiler olduğunu ifade eden Şıldak, "Vatandaşlarımızdan gelen talepleri de eş zamanlı olarak değerlendiriyor, sahada tarama ve hasar tespit çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuklarımızdan yaşlılarımıza kadar tüm vatandaşlarımızın bu süreçten en az şekilde etkilenmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın panik yapmasını gerektiren bir durum olmadığını, ancak gerekli tedbirleri almalarının önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Tüm kurumlarımız sahada ve görevlerinin başında. Çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Okulları tatil ettik. Bir kez daha tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR PARKLARDA BEKLİYOR

Depremin ardından kentte korku ve panik yaşayan bazı vatandaşlar ise evlerine girmek yerine parklara ve bağ evlerine gitti. Kent merkezinde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, deprem anında yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem sonrası yaşanan korku ve panik nedeniyle 43 kişinin hastanelere başvurduğu öğrenildi.

Kent genelinde ekiplerin hasar tespit ve tarama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA
Şanlıurfa ValiliğiHasan ŞıldakAcil DurumİncelemeGüncelDepremTatilSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasının 1956’da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi Babasının 1956'da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı! Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi
Bankaya girmek için deldiler, başaramayınca Türk kuaförü soydular Bankaya girmek için deldiler, başaramayınca Türk kuaförü soydular
Hakkari Yüksekova’daki 220 haneli Doğanlı köyü simetrik yerleşimiyle dikkat çekiyor Hakkari Yüksekova'daki 220 haneli Doğanlı köyü simetrik yerleşimiyle dikkat çekiyor
Mersin Erdemli’de akaryakıt tankerinin çarptığı Pakize Aksay hayatını kaybetti Mersin Erdemli'de akaryakıt tankerinin çarptığı Pakize Aksay hayatını kaybetti
Kastamonu’da yangın faciası 11 ev küle döndü, köy havadan böyle görüntülendi Kastamonu’da yangın faciası! 11 ev küle döndü, köy havadan böyle görüntülendi
Yüreğir’de bisikletliyi yere seren kaza kamerada Otobüs şoförü hiç durmadı Yüreğir'de bisikletliyi yere seren kaza kamerada! Otobüs şoförü hiç durmadı
16:03
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
15:52
Barcelona’dan gözdağı gibi antrenman Tempo bir an olsun düşmedi
Barcelona'dan gözdağı gibi antrenman! Tempo bir an olsun düşmedi
15:46
Bomba patlamış gibi 10’a yakın ilimizi sallayan deprem anının ürküten görüntüsü
Bomba patlamış gibi! 10'a yakın ilimizi sallayan deprem anının ürküten görüntüsü
15:36
Montella kara kara düşünüyor Fransa maçı öncesi kritik eksikler
Montella kara kara düşünüyor! Fransa maçı öncesi kritik eksikler
15:20
Türkiye-Fransa maçı öncesi resmen açıklandı Taraftara ücretsiz olacak
Türkiye-Fransa maçı öncesi resmen açıklandı! Taraftara ücretsiz olacak
15:05
İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu
İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 16:18:33. #.0.3#
SON DAKİKA: Şanlıurfa Valisi Şıldak depremde 74 hasar ihbarı olduğunu, can kaybı olmadığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei